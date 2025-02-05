شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 10 شركات 340 ألف جنيه أبرزها حديد عز والقلعة والان مع تفاصيل الخبر

غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 10 شركات مبلغ 340 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والشطب بالبورصة، خاصة في الإعلان عن القوائم المالية والمستقلة والمجمعة ربع السنوية.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على 8 شركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والقلعة للاستثمارات المالية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وآسيك للتعدين-اسكوم، وحديد عز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

وأرجعت اللجنة، سبب الغرامات إلى عدم التزام الشركات بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة لها لمدة 15 يومًا.

في نفس السياق قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 10 آف جنيه على شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، لمخالفة أحكام المادتين 46 و 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركة 15 يومًا مهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر عام 2024.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي على الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وإلزامها بموافاة البورصة بما اتخذته من إجراءات لإزالة وتصويب تلك المخالفات، وما يفيد عرض المخالفات على أول مجلس إدارة الشركة بحد أقصى 30 يومًا، وبيان ما اتخذه المجلس من ضوابط وإجراءات رقابية تكفل عدم تكرار مثل هذه المخالفات وتوقيها مستقبلا، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة بنهاية المدة على لجنة القيد لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.