شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل سجلت 75.94 دولار لخام برنت و72.52دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 5-2-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف السوق من حرب تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن إعادة ترامب حملة الضغوط القصوى على إيران لتقليص برنامجها النووى الذي شرع فيه خلال ولايته الأولى والتي خفضت صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، هذا وقد حد من الارتفاع صدور بيانات معهد البترول الأمريكي التي أوضحت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 5.03 مليون برميل ومخزونات البنزين بمقدار 5.43 مليون برميل خلال نهاية الشهر الماضي .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت75.94 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.52دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.49دولار للبرميل.







