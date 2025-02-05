شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال" تبحث مع وزير الزراعة الأوكراني فرص مجالات الاستثمار والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، لبحث مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.

وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال، على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني من خلال دفع التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق في الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر في توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاع الزراعي والأغذية.

وأوضح أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة خلال 2024، ومثلت الصادرات الزراعية 59% من إجمالي حصيلة العملة الأجنبية الصعبة إلى أوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد، كما أن إنتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضي.

وقال إن مصر تحتل المرتبة الأولى في افريقيا من حيث التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل الزراعي مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما أن هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.

وأضاف أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اأكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ.

وشدّد على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.

من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مضيفاً أن لقاء الوزير الاوكراني فرصة لعرض آخر التطورات مع أوكرانيا في ظل تداعيات الحرب.

قال المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إن هناك فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الأعلاف.

أشار إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد على رجال الأعمال المصريين، لافتًا إلى أنه يوجد 50 شركة مصرية ليها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.

فيما أشار منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية ،إلى أهمية التعاون في مجال الأسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار رد الوزير إلى أن أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.

خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.

وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فأن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الأمد لفترة تصل إلى 14 سنة.

وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.

وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.