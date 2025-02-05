شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل استقراره اليوم الأربعاء 5-2-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-2-2025، استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية ، وسجل فى البنك المركزى المصرى 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع.

وسجل الدولار خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء:

الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



