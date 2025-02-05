شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواد الرقميون".. تؤهل الشباب المصرى لمستقبل رقمي واعد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "الرواد الرقميون" بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الشابة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ما هي مبادرة "الرواد الرقميون"؟

مبادرة "الرواد الرقميون" هي برنامج تدريبي مجاني كشفت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

ما هي أهداف المبادرة؟

تأهيل الكوادر الشابة: تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لطلاب الجامعات والخريجين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

تعزيز التحول الرقمي: دعم عملية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومبتكرة.

زيادة الصادرات الرقمية: تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

من هم المؤهلون للتقديم في المبادرة؟

المبادرة مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين من كافة محافظات مصر، وأن يكون لدى المتقدمين القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني.

ما هي المزايا التي تقدمها المبادرة للمشاركين؟

التدريب المجاني: المنحة مجانية بالكامل مع توفير أدوات التدريب للطلاب أثناء التدريب.

فرص العمل: تأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التدريب العملي: تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.