شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 5-2- 2025.. الطن يبدأ بـ36 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الحديد استقراره مطلع شهر فبراير 2025، وتحديدا اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 36000 جنيه إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء 5-2-2025، فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم الأربعاء مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.



يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر الحديد اليوم:

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاى 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

سعر حديد الجارحي 36000 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.