شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بتداولات 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3142 نقطة.