شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بتداولات 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 05 فبراير 2025 03:01 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3142 نقطة.
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