شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 يتجاوز 4 آلاف جنيه بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع في الأسواق لأعلى مستوى خلال عام، ليتحرك عيار 21 قرب 4007 جنيهات للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4579 جنيها.

عيار 21 يسجل 4007 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3435 جنيها.

عيار 14 يسجل 2671 جنيها.

الجنيه الذهب 32056 جنيها.

الذهب يقفز 6.6% خلال يناير 2025

شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.



ارتفاع الذهب يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.



