شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "الرواد الرقميون".. انطلاقة جديدة لتعزيز الكوادر التكنولوجية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تهدف مبادرة "الرواد الرقميون" التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

تأهيل الشباب:

تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

توسيع قاعدة المستفيدين:

فتح باب التسجيل للمواطنين من كافة محافظات مصر، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، بهدف إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم التحول الرقمي:

السعي نحو مجتمع رقمي متكامل، دعم المهنيين المستقلين، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية.

التخصصات المستهدفة:

الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة

تسهم المبادرة في تعزيز القدرات التنافسية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر مثل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.