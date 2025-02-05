الاقتصاد

«جازادكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ15 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«جازادكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ15 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار، اليوم، اتفاقية مع البنك العربي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 15 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 أشهر من تاريخ سحب القرض.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل التحويل المباشر لشراء المواد و الأدوات و المعدات والمسابح والمخزون لتربية الأحياء المائية والزراعة لدعم الأعمال مقابل نسخة من الفاتورة مقبولة للبنك.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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