شكرا لقرائتكم خبر عن «جازادكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ15 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار، اليوم، اتفاقية مع البنك العربي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 15 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 أشهر من تاريخ سحب القرض.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل التحويل المباشر لشراء المواد و الأدوات و المعدات والمسابح والمخزون لتربية الأحياء المائية والزراعة لدعم الأعمال مقابل نسخة من الفاتورة مقبولة للبنك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 15 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 أشهر من تاريخ سحب القرض.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل التحويل المباشر لشراء المواد و الأدوات و المعدات والمسابح والمخزون لتربية الأحياء المائية والزراعة لدعم الأعمال مقابل نسخة من الفاتورة مقبولة للبنك.