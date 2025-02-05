شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أيان للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 01 يوليو 2025م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30 يونيو 2028م).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-07 الموافق 2025-02-06، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-07 الموافق 2025-03-07.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-07 الموافق 2025-02-06، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-07 الموافق 2025-03-07.