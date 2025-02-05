شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء مياه بقيمة 2.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.