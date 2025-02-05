شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء مياه بقيمة 2.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور، اليوم، اتفاقية شراء المياه من قبل شركة رأس محيسن الأولى لتحلية المياه (شركة المشروع) مع الشركة السعودية لشراكات المياه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى تطوير وبناء وتشغيل وامتلاك محطة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة تصل إلى 300 ألف متر مكعب / اليوم والبنية التحتية والمرافق المرتبطة بها بما في ذلك خزانات مياه بسعة 600 ألف متر مكعب.
وتقع المحطة في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية على بعد 300 كم جنوب مدينة مكة المكرمة، على ساحل البحر الأحمر.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 45%، فيما تبلغ قيمة العقد 2.5 مليار ريال.
وتبلغ مدة العقد 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري لكامل المحطة.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة وذلك في الربع الأول من عام 2030.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى تطوير وبناء وتشغيل وامتلاك محطة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة تصل إلى 300 ألف متر مكعب / اليوم والبنية التحتية والمرافق المرتبطة بها بما في ذلك خزانات مياه بسعة 600 ألف متر مكعب.
وتقع المحطة في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية على بعد 300 كم جنوب مدينة مكة المكرمة، على ساحل البحر الأحمر.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 45%، فيما تبلغ قيمة العقد 2.5 مليار ريال.
وتبلغ مدة العقد 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري لكامل المحطة.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة وذلك في الربع الأول من عام 2030.