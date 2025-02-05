شكرا لقرائتكم خبر عن 1.63 تريليون ريال حجم الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنهاية شهر ديسمبر 2024، نحو 1.639 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 2.9%، على أساس شهري، مقارنة بـ 1.688 تريليون ريال في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج على أساس سنوي بنسبة طفيفة قدرها 0.1%، مقارنة بـ 1.638 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. الأصول الاحتياطية للسعودية أوضحت النشرة، أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج سجلت 1.016 تريليون ريال في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعة على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.7%، و3.1% على التوالي.

وبحسب النشرة، فان النقد الأجنبي والودائع في الخارج سجلت في شهر ديسمبر الماضي، نحو 532.725 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.4% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 4.7%، على أساس سنوي. الاحتياطي لدى صندوق النقد وأفادت بأن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي سجل في شهر ديسمبر الماضي، نحو 12.166 مليار ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 0.7% ، و12.2% على التوالي.

وسجلت حقوق السحب الخاصة في شهر ديسمبر الماضي، نحو 76.977 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما تراجعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

