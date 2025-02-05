شكرا لقرائتكم خبر عن 2.75 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري وسنوي.

وأظهرت النشرة، أن الائتمان المصرفي في ديسمبر الماضي، سجل 2.752 تريليون ريال، مرتفعا بنسبة 0.5%، على أساس شهري، مقارنة بـ2.739 تريليون ريال في نوفمبر 2024. الائتمان المصرفي أفادت النشرة، بأن الائتمان المصرفي ارتفع على أساس سنوي، في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ2.436 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام قبل الماضي.

وأشارت إلى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يتوزع على الكمبيالات المخصومة، والقروض والسلف والسحوبات على المكشوف.

وأوضحت أن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف سجلت في شهر ديسمبر الماضي، 2.729 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، و12.9% على أساس سنوي.

وذكرت النشرة، أن الكمبيالات المخصومة، سجلت في شهر ديسمبر الماضي، 23.232 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري وسنوي بنسبة 5.8%، و23.8%، على التوالي.

ونوهت النشرة، بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، سجلت 102.893 مليار ريال، في ديسمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 0.7%، على أساس شهري، و25.8% على أساس سنوي. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وأضافت أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، سجلت في ديسمبر الماضي، 2.855 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنة بشهر نوفمبر 2024.

ولفتت إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر، بنسبة 13.4%، مقارنة بـ2.518 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2023.