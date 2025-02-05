شكرا لقرائتكم خبر نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نايف الراجحي الاستثمارية، عبر شركتها المتخصصة في الإعلانات الخارجية، فاي ادفرتيزنغ (phi Advertising)، عن إطلاق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة، بالشراكة مع سكاي سكيل ميديا (Skyscale Media)، الشركة الرائدة إعلامياً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تمثّل مجموعة من أهم وسائل الإعلام العالمية.

ويهدف التعاون بين الطرفين إلى توفير حلول مبتكرة للعلامات التجارية والكيانات السعودية، ومساعدتها على الوصول إلى جمهور عالمي عبر شراكات مع أبرز وسائل الإعلام العالمية في مجالات السفر والسياحة، والأخبار، والرياضة، والترفيه، والبث المباشر ومن بينها "كوندي ناست"، و"إن سي بي يونيفرسال" بما في ذلك "سي إن بي سي"، و"سكاي ميديا" في أوروبا، التي تضم عدة منصات للبرامج الإخبارية والرياضية في أوروبا، مثل "سكاي نيوز" و"سكاي سبورتس".

وستكون الشركة الجديدة بمثابة بوابة عبور للشركات والعلامات التجارية الطامحة للتوسع عالمياً، حيث توفر مجموعة من الخدمات الإعلامية، بما في ذلك سرد القصص المؤثرة من خلال شراكات المحتوى، والترويج عبر منصات رقمية وتقليدية مرموقة. وبالإضافة إلى تمثيل وسائل الإعلام، ستعمل الشركة على تعزيز استفادة العملاء من منصات عالية التأثير، مثل ميدان بيكاديلي في لندن وتايمز سكوير في نيويورك، فضلاً عن خدمات التلفزيون والخدمات الرقمية والبث المباشر. وستسهم الشركة من خلال سجلها القوي في تعزيز وجود العلامات التجارية، ومساعدتها في تحقيق أهدافها التسويقية على مستوى عالمي في جميع القارات.

شراكات إعلامية حصرية

كوندي ناست (Condé Nast)

تُعتبر من بين الشركات العالمية الرائدة في مجالات السفر والسياحة والترفيه، وتحتوي محفظتها على عدة علامات تجارية شهيرة مثل كوندي ناست ترافيلر Condé Nast Traveller))، تاتلر (Tatler)، وأركيتيكتشرال دايجست (Architectural Digest) وغيرها. من خلال هذه الشراكة ستقدم الشركة محتوى وتجارب استثنائية تستقطب اهتمام الجماهير حول العالم.

إن بي سي يونيفرسال (NBC Universal)

تُعتبر من أبرز شركات الإعلام والترفيه عالمياً، وموطن لعلامات تجارية معروفة مثل إن بي سي نيوز (NBC News)، وإن بي سي سبورتس (NBC Sports)، وسي إن بي سي (CNBC)التي تتصدر عالم الأعمال والتمويل، وبيكوك (Peacock) المنصة الرائدة في البث بالولايات المتحدة. ستتيح هذه الشراكة للعلامات التجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من البث الرقمي الواسع لشركة إن بي سي يو، بما في ذلك الأحداث العالمية الكبرى مثل سوبر بول (Super Bowl)، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، والألعاب الأولمبية (Olympics)، وكأس العالم لكرة القدم (FIFA World Cup)، ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (Premium League).

سكاي ميديا (Sky Media)

أبرز شركة إعلامية وترفيهية في أوروبا، حيث ستقوم بجلب علاماتها التجارية البارزة في مجالي الرياضة والأخبار إلى المنطقة. وتوفر كل من سكاي نيوز يو كيه آند إنترناشيونال (Sky News UK & International)، وسكاي سبورتس (Sky Sports) محتوى الأنشطة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى العالم، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز (Premium League)، وسباقات الفورمولا 1 (Formula 1)، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وبطولة آي سي سي لألعاب الكريكيت (ICC Cricket)، ودوري كرة القدم الأمريكي (NFL)، وغيرها، مما يتيح للجمهور حول العالم مشاهدة محتويات المعلنين بنسبة عالية داخل أوروبا وخارجها.

نتورك 18 (Network 18)

أضخم شبكة إخبارية في الهند، توفر فرصة مميزة للعلامات التجارية الإقليمية للاستفادة من سوق الإعلام الأسرع نموًا في العالم. ومن خلال الحقوق الحصرية لقناة سي إن بي سي إنديا (CNBC India) وسي إن إن نيوز 18 (CNN News18) بالإضافة إلى قنوات الأخبار والترفيه المحلية الرائدة الأخرى، ستتيح الشركة للمعلنين من الوصول إلى ملايين المشاهدين في جميع أنحاء الهند ومنطقة جنوب آسيا.

وبهذه المناسبة، علق نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، على هذا الشراكة بقوله: "في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق التحول في الاقتصاد السعودي، مع كون المملكة مركزًا استراتيجيًا للأعمال والسياحة والثقافة، نرى فرصًا لتسهيل تواصل العلامات التجارية المحلية مع المستهلكين العالميين عبر خدماتنا مع منصات الإعلام العالمية. يمثل هذا المشروع بداية حقبة جديدة ومثيرة في مجالات الإعلام والإعلان بالمملكة".

بدوره، عبّر روهيت سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي سكيل ميديا، عن حماسه للشراكة مع نايف الراجحي الاستثمارية، ولفرصة تأسيس أول شركة لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة قائلاً: "المملكة تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، ونحن على يقين أن خبرتنا في حلول الإعلام العالمية ستتيح لنا خدمة العلامات التجارية المحلية والإقليمية بشكل فعّال، لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها المستهدف عالمياً."

وتهدف نايف الراجحي الاستثمارية عبر إطلاق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة رائدة للأعمال والسياحة في العالم، حيث تجمع هذه الشراكة بين الموقع الاستراتيجي للمملكة ونموها الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والخبرة الدولية، مما يتيح فرصة للعلامات التجارية المحلية والإقليمية للتوسع والتواصل مع جمهور عالمي أوسع.