شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر قرب مستواه القياسي وسط تقلبات الدولار وسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال سعر الذهب قرب مستواه القياسي بعد وصوله إلى ذروة جديدة غير مسبوقة حول منطقة 2854 دولارًا، بينما يشعر المستثمرون بقلق بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي لا تزال تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية.

علاوة على ذلك، أشارت بيانات إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكي قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على دورة التيسير النقدي على الرغم من ثبات التضخم وهو الذي ظهر في شكل عامل آخر ساهم في دفع التدفقات نحو المعدن الأصفر غير المدر للعائد. الذهب وتحركات الدولار في غضون ذلك، فإن احتمالات أكبر في تخفيف شروط السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تبقي الدولار الأمريكي منخفضًا بالقرب من أدنى مستوى أسبوعي له وهو ما يُنظر إليه على أنه يقدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ مستثمرو الذهب يتوخون الحذر ومع ذلك، فإن قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لا يزال داعمًا لاتجاه المخاطرة وقد يحد من مكاسب السلعة وسط ظروف ذروة الشراء وهذا يجعل من الحكمة بالمستثمرين أن ينتظروا قبل وضع رهانات صعودية جديدة حول الذهب رغم ارتفاعه الكبير القياسي حتى الآن. اتجاه صعودي في الذهب ويقول محللون لإف إكس ستريت إنه لا يزال اتجاه أسعار الذهب الصعودي مستمرًا مع استمرار المستثمرين في البحث عن ملاذ آمن لأصولهم.

ردت الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضت تعريفات مستهدفة على الواردات الأميركية، مما أثار مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ورفع سعر الذهب كملاذ آمن إلى مستوى قياسي مرتفع جديد.

اقرأ أيضاً: لماذا تتقلب أسعار الذهب بشدة حالياً.. وما توقعات المعدن النفيس؟ ماذا يعني تراجع سوق العمل بالنسبة للذهب؟ وأظهر مسح فرص العمل ومعدل دوران الموظفين الذي نشره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن عدد الوظائف الشاغرة في آخر يوم عمل من شهر ديسمبر بلغ 7.6 مليون وظيفة بانخفاض من 8.09 مليون وظيفة في السابق.

أشارت البيانات إلى تباطؤ في سوق العمل وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وهذا يبقي المضاربين على ارتفاع الدولار في موقف دفاعي بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية ما يقول بجلاء إن هذا يضر الدولار ويفيد الذهب حيث يحتاج سعر الذهب إلى تعزيز المكاسب القوية الأخيرة قبل القول بثقة بتمديد اتجاهه الصعودي. الذهب عند مستوى 2800 دولار يعني ارتفاع المعدن الأصفر واختراقه مستوى 2800 دولار إلى ما بعده إلى أن مسار المقاومة الأقل لسعر الذهب لا يزال في الاتجاه الصعودي وهذا بدوره يدعم احتمالات زيادة الاتجاه الصعودي من أدنى مستوى في ديسمبر 2024.

مع ذلك، لا يقلل المحللون من احتمالات التراجع أو يستبعدونها لأنها كما تقول منصة إف إكس ستريت "لا شيئ مستبعد في ظل التقلبات" ولهذا سيجد المعدن بعض الدعم بالقرب من منطقة 2830 دولارًا قبل مستوى 2800 دولار.

ويمكن اعتبار المزيد من الانخفاض فرصة للشراء ومن المرجح أن يظل محدودًا بالقرب من نقطة كسر المقاومة الأفقية 2773-2772 دولارًا والتي تحولت الآن إلى دعم. ومع ذلك، قد يؤدي الكسر المقنع أسفل الأخير إلى بعض البيع الفني ويمهد الطريق لخسائر أعمق.