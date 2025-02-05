شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4010 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه في التعاملات الصباحية. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4582.75 جنيه للبيع، و4554.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4201 جنيه للبيع، و4174.75 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، 4010 جنيهات للبيع، و3985 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3437.25 جنيه للبيع، و3415.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2673.25 جنيه للبيع، و2656.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، 2291.5 جنيه للبيع، و2277.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء، 32080 جنيها للبيع، و31880 جنيها للشراء.