شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لوتس مايكروسيستم: مركز إمحوتب يعزز التعاون بين شركات الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد قاسم كمال، مدير فرع شركة لوتس مايكروسيستم، إن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في "مدينة المعرفة" يعد خطوة هامة نحو تطوير صناعة الإلكترونيات في مصر، حيث يوفر بيئة مثالية للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، ويسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات، مما يساعد على نقل المعرفة وتحفيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المركز يحتوي على معمل متطور مزود بعدد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، مما يتيح لنا إجراء اختبارات متقدمة على الدوائر الإلكترونية والرقائق، والتأكد من أنها تلبي المعايير المطلوبة قبل تصنيعها، المعمل هو من أبرز مميزات المركز، بجانب الموقع الاستراتيجي الذي يعزز من جذب الشركات للاستثمار في هذا المجال."

وأشار كمال إلى أن الشركة، التي مقرها في كوبنهاجن، قد قررت فتح فرع في مصر باعتبارها خطوة استراتيجية، ولفت إلى أن المركز يوفر بيئة داعمة للشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مما يتيح للمهندسين المصريين فرصا للعمل في بيئة عالمية بدلا من السفر إلى الخارج لاسيما وأن هذا التخصص مطلوب للغاية، وأكد كمال أن المركز يمثل نموذجا حيويا يشجع الشركات على التوسع في مصر ودعم الابتكار المحلي.

كما أشار كمال إلى أن المركز يساهم في توفير فرص عمل لمهندسي الإلكترونيات المصريين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي قوي في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا.