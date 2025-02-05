شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تشارك في معرض Boot بألمانيا المتخصص فى سياحة الغوص والأنشطة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحى الدولى Boot الذي أُقيم بمدينة ديسيلدورف بدولة ألمانيا والذي يعد أهم المعارض الدولية المتخصصة فى سياحة الغوص والأنشطة البحرية والرياضات المائية، وأكبر معرض لليخوت والرياضات المائية في العالم.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار اهتمامها بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والمتخصصين في سياحة اليخوت، حيث أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات، وعرض الاستراتيجية التسويقية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

كما أشار إلى أهمية السوق الألماني كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يتمتع المقصد السياحي المصري بتعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية التي يفضلها السائح الألماني.

وخلال المشاركة في المعرض عقد محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا والمكتب السياحي بدولة روسيا ودول الإشراف التابعة لها، عدداً من الاجتماعات المهنية مع منظمى الرحلات المتخصصين فى منتج سياحة اليخوت تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر، كما استعرض جهود الدولة المصرية للنهوض بمنتج سياحة اليخوت.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 168م2 على شكل مركب بمشاركة عدد من مراكز الغوص والأنشطة البحرية.

ويركز هذا المعرض على الرياضات المائية المختلفة من الغوص وركوب الأمواج والتزلج على الماء وركوب الأمواج الشراعية والتجديف إلى جانب عقد عدد من ورش العمل.