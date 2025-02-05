شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لاعلي مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في سعر الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع الجنيه الذهب بصورة ملحوظة، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري.

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 32080 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4582.75 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4010 جنيها.

عيار 18 يسجل 3437 جنيها.

الجنيه الذهب 32080 جنيها.







