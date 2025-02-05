شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ATOMS: مركز إمحوتب يعزز الابتكار فى صناعة الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس علي كمالي، المدير التنفيذي لشركة ATOMS، أن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير في "مدينة المعرفة" كان له دور حيوي في دعم شركته وتعزيز قدرتها على الابتكار والتوسع في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المركز بما يقدمه من معمل إلكترونيات متطور مزود بأحدث التقنيات، يوفر بيئة مثالية لإجراء الاختبارات المتقدمة التي أسهمت في تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية.

وقال كمالي: "وجود مركز إمحوتب كان له تأثير كبير في تسريع عمليات التحقق من الرقائق الإلكترونية، موضحا أن المعمل المتطور الذي يضم أحدث المعدات التكنولوجية يمكننا من اختصار عملية كانت تستغرق أكثر من شهر إلى خمسة أيام فقط، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف."

وأضاف: "هذا الدعم التكنولوجي والتقني من المركز ساعدنا في تطوير حلول مبتكرة لعملائنا، مما يعزز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما أن الدعم الذي نقدمه اليوم لقطاع التكنولوجيا في مصر يُعتبر نقطة انطلاق هامة لدعم مستقبل هذا القطاع."

وأشار كمالي إلى أن هذا التطور الكبير في بنية مركز إمحوتب، بجانب الدعم المستمر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA"، يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.

وأضاف: "مركز إمحوتب ليس مجرد منشأة، بل هو نموذج متقدم لدعم الشركات الناشئة في مصر وتوفير بيئة مثالية لنموها، وهو ما يفتح آفاقًا كبيرة لمستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر."

وأكد أن هذا التقدم يعكس التزام الدولة والشركات الوطنية بتوفير بنية تحتية قوية تدعم الابتكار وتواكب التغيرات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.