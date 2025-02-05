شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبلغ حجم التداولات 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 29617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 36764 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13034 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8541 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11650 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3133 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9904 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصريين للاستثمر والتنمية العمرانية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2 مليون سهم، 90 سهمًا، 100 سهم، 1 سهم، 137.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 6163 سهمًا، 4050 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.2 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية عدد 225 ألف سهم، 500 سهم، 28.9 ألف سهم، 134 ألف سهم، 537.7 ألف سهم، مليون سهم، 335 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية والصناعات الكيماوية، وبريميم هيلثكير جروب عدد 250 ألف سهم، 30 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 260 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 300 ألف سهم خزينة.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم سامح محمود حسن جاب الله، عدد 626.2 ألف سهم بسعر 0.403 جنيه بقيمة إجمالية 252.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 13.87% إلى 13.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

فيما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن بيع المساهم التشخيص المتميز للتجارة، عدد 30 مليون سهم بسعر 0.9267 جنيه بقيمة إجمالية 27.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.786% إلى 1.104%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 17.9 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 11.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 50.16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8 مليارات جنيه مقارنة 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 55.43%.

وحققت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 1.061 مليار جنيه عن عام 2024 مقابل 927 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 134 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 33.5 مليون جنيه بنسبة نمو 300%.