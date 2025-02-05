رئيس تطوير SITECH: مركز إمحوتب للإبداع يوفر بيئة متكاملة لدعم الابتكار

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أكد أحمد العشماوي، رئيس التطوير في شركة SITECH للحلول، أن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في دعم شركات التكنولوجيا والإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى أن المركز يوفر بيئة متكاملة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال.

وأوضح العشماوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن انضمام SITECH إلى المركز جاء بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والتي تواصل توفير كافة الإمكانيات لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف: "كوننا شركة ألمانية لها عدة مراكز للبحث والتطوير في مصر، وجدنا في مركز إمحوتب فرصة متميزة لتوسيع أنشطتنا والاستفادة من المعامل المتطورة التي يوفرها، والتي تمكن الشركات من إجراء الاختبارات والتجارب دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء معامل خاصة."

وأشار العشماوي إلى أن المركز يضم معامل متخصصة تتيح للشركات اختبار الأجهزة والبرمجيات، خاصة في مجالات السيارات الذكية، والأتمتة الصناعية، والثورة الصناعية الرابعة، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة فرص تصديرها للأسواق العالمية.

وتابع: "إيتيدا وفرت لنا بيئة متكاملة تضم أحدث التجهيزات التكنولوجية، ما يتيح لنا اختبار المنتجات والحصول على شهادات الجودة بسهولة، وهو أمر في غاية الأهمية للشركات التي تستهدف الأسواق الأوروبية والعالمية."

وأكد العشماوي أن الميزة الكبرى لمركز إمحوتب لا تقتصر فقط على المعامل، بل تمتد إلى جمع الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا تحت سقف واحد، مما يعزز التعاون والتبادل المعرفي بين الشركات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخلق فرصًا كبيرة للشراكات والتكامل بين الشركات العاملة في مختلف مجالات التكنولوجيا.

واختتم العشماوي تصريحاته قائلًا: "تواجد الشركات في مكان واحد يتيح فرصًا غير محدودة للتعاون والابتكار، وهذه التجربة التي بدأناها منذ أشهر قليلة أثبتت نجاحها بالفعل، ونحن متحمسون لما سيحققه المركز خلال الفترة المقبلة من دعم لنمو الشركات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات."