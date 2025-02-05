شكرا لقرائتكم خبر عن 174.8 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق فى مصر عـام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء اليوم الأربعاء نشرة " حصر الطرق والكبارى عام 2023/2024".

ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 174.8 ألف كم عـام 2024 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 144.3 ألف كم عام 2024، و بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 30.5 ألف كم عام 2024.

وطبقاّ للتبـعية بلــغت أطوال شبكة الطرق المرصـوفة التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.4 ألف كم بنسبة 21.1 ٪ و بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 98.5 ألف كم بنسبة 68.2٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 14.7 ألف كم بنسبة 10.2٪ كما بلغت اطوال شبكة الطرق التابعة للشركة الوطنية للطرق 0.9 الف كم بنسبة 0.6٪ من اجمالي الطرق المرصوفة عـــام 2024 .

وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 44928 كوبرى منها 38836 كوبــرى تابعة لوزارة المـوارد المائيــة والري بنسبة 86.5٪ ، 2520 كوبرى تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.6 ٪ ، 2487 كوبرى تابع لمديريـات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة 5.5 ٪، 125 كوبرى تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.3 ٪ ، 941 كوبــــرى تابـع للهيئة القومية لسكك حديـد مصر بنسبة 2.1 ٪ ، 5 كبـاري تابعة لهيئـة قناه السويس بنسبة 0.01 ٪ , 14 كوبري تابع للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من اجمالي اعداد الكباري عام 2024.

وطبقاً للاستخـدام بلغ عدد كبـاري المشاه 5607 كوبري بنسبة 12.5٪ ، كبـارى المركـبات 37835 كوبرى بنسبة 84.2٪ ، 1486 اغراض اخري بنسبة 3.3٪ من اجمالي اعداد الكباري عام 2024.

وبلغ اجمالي اعداد الانفاق طبقـاً للتبعية 323 نفـق، منها 199 نفـــق تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 61.6٪، 96 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 29.7٪ ، 15 نفق تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 4.6٪ ، 6 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 1.9٪ ، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.2٪ من اجمالي اعداد الانفاق عام 2024 .

وطبقاً للاستخدام بلغ عـدد أنفاق المشاه 103 نفق بنسبة 31.9٪، أنفاق المركبات 220 نفق بنسبة 68.1٪ من اجمالي اعداد الانفاق علي مستوي الجمهورية عام 2024.