شكرا لقرائتكم خبر عن عقد أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وتونس أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حيث نقل رسالة من سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك في اطار العلاقات المتميزة بين مصر وتونس، وقد تناول اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتأكيد على أهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش فعاليات اللجنة.

وأكد الوزير على أهمية العمل على وجود شراكات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التكامل التجاري والاستثماري.

ورحب الوزير بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لما لها من دور فعال في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين لمستويات متميزة، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة التجارية المشتركة في دورتها السادسة خلال شهر ابريل من العام الجاري بتونس على أن يتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن جانبه أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين تونس ودولة مصر الشقيقة، كما استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل شركات مصرية في تونس.