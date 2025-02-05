شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأربعاء، 05 فبراير 2025 10:17 ص
ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأربعاء لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.77جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.87جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.87جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.86جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.75جنيه للشراء.
13.81جنيه للبيع.
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