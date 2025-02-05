شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق منطقة بناء السفن بالسويس.. تعرف على التأمين البحرى على السفن والمراكب والان مع تفاصيل الخبر

يعد التأمين البحرى على السفن والمراكب واحدًا من أهم قطاعات التأمين لارتفاع سعر أقساطه الإجمالية، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم اقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذا كانت المراكب مؤمَّنة ضد الحريق، فإن شركات التأمين ستغطي الخسائر وفقًا لبنود الوثيقة، كما أن التعويض يشمل تكلفة إصلاح أو استبدال المراكب المتضررة.

وكانت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن السويس، قد نجحت فى السيطرة على حريق ضخم نشب فى منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس الجمعة الماضية، ولم يسفر الحريق عن أية ضحايا أو مصابين سواء بين رجال الإطفاء أو العاملين.

أنواع التأمين البحرى

1 - ينقسم التأمين البحرى إلى نوعين بضائع وتأمين هياكل السفن، والتأمين على البضائع فيه يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى "بضائع" التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول.

2 - التأمين على السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الاتحاد المصرى للتأمين، ويغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بالسفينة والذى يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما فى ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأى جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفى لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، أما فى حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كل المصاريف التى تنفق لاستكمال عملية الإنزال.

3 - تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن يمكن شراؤه من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية، وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الملاذ الأكثر أماناً والأكثر قبولاً على المستوى الدولى، حيث إن شهادة التأمين التى يقدمونها مقبولة لدى جميع الموانئ فى العالم.

4 - ينقسم تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن الذى يعد فى الأساس جزءًا من التأمين البحرى إلى تأمين يختص به مالك السفينة، ونوع آخر يختص به مستأجر السفينة، وأهم أنواعه "تأمين جسم السفينة وآلاتها والمسئولية القانونية لمالك السفينة، وتأمين المسئولية القانونية لمستأجر السفينة".

5 - حال حدوث خسارة أو ضرر يكون مالك السفينة مسئول عنه فإن أندية الحماية والتعويض تقدم عن طريق وكلائهم المتواجدين فى جميع بلدان العالم خطاب تعهد، أو ضمان بنكى، يكفل فى أغلب الأحيان بإطلاق سراح السفينة وقبطانها وبشكل سريع نسبيًا لإكمال رحلتهم.

6 - أندية الحماية عبارة عن جمعيات متبادلة لمالكى السفن وهى لا تهدف للربح، وهذه هى الطريقة التقليدية التى يستخدمها أصحاب السفن للحصول على التأمين ضد المسئوليات القانونية التى قد تترتب على مالك السفينة.

ومن جانبه لفت محمد عبد المولى، خبير استشارى تأمين بالهيئة العامة للرقابة لمالية وعضو لجنة التأمين البحرى وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين إلى وجود ندرة في العنصر البشرى من العاملين في هذا النشاط، وأوصى بضرورة اختيار وتدريب كوادر جديدة متميزة بالشركات وتدريبهم ونقل الخبرات اللازمة لهم للدفع بهم لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى تدريب الوسطاء لتعظيم محفظة تأمين النقل البحرى بالسوق المصرى، وهناك تعاون بين الاتحاد المصرى للتامين ومعهد التامين من خلال إقامة العديد من الدورات المتخصصة في مجال التامين البحرى بصفة خاصة وفروع التأمين أخرى بصفة عامة، وكذلك إقامة الندوات التى تتعلق بحدث ما قد يكون له تأثيرات سلبية على نشاط التأمين عالميا، وبالتالى محليا من خلال دعوة للمختصين بالخارج لشرح طبيعة هذا الحدث وكيفية مواجهتها والتغلب عليه.



