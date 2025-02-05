المركزي الروسي يخفّض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.41 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 98.5336 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 19 كوبيكًا، ليبلغ 102.6852 روبلٍ، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2985 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط