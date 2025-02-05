شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «شاكر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، والتي ستبدأ من تاريخ 25 مايو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 24 مايو 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-06 الموافق 2025-02-05، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-07 الموافق 2025-03-07.
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يُفصح عن رغبته في الترشح من خلال تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة المرفق خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) الصادر عن هيئة السوق المالية (السيرة الذاتية) باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع توضيح صفة العضوية وطبيعة العضوية، وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة. (إن وجد)
6. يجب على المرشح إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، وأي وثائق أخرى ذات صلة قد تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة، وكذلك ستستبعد أي مرشح لا تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات وإجراءات ومعايير العضوية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-06 الموافق 2025-02-05، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-07 الموافق 2025-03-07.
سياسة ومعايير الترشحسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، على ان يستوفي المترشحون الشروط التالية:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يُفصح عن رغبته في الترشح من خلال تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة المرفق خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) الصادر عن هيئة السوق المالية (السيرة الذاتية) باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع توضيح صفة العضوية وطبيعة العضوية، وكذلك الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية.
5. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة. (إن وجد)
6. يجب على المرشح إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، وأي وثائق أخرى ذات صلة قد تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.
وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، كما ستقوم اللجنة باستبعاد طلبات الترشح غير المكتملة، وكذلك ستستبعد أي مرشح لا تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في سياسات وإجراءات ومعايير العضوية.