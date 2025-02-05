الاقتصاد

«وسم» توقع عقدا مع «الأوقاف» لتنقيح بيانات الهيئة وتسجيلها فوريا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«وسم» توقع عقدا مع «الأوقاف» لتنقيح بيانات الهيئة وتسجيلها فوريا

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، عقدا مع الهيئة العامة للأوقاف، لتنفيذ مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فوريا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 1 يناير الماضي، حصولها على إشعار ترسية مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فورياً مع الهيئة العامة للأوقاف.
وأضافت أن قيمة العقد 11.6% من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأشارت إلى أن مدة العقد 24 شهرا، متوقعة أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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