شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» توقع عقدا مع «الأوقاف» لتنقيح بيانات الهيئة وتسجيلها فوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، عقدا مع الهيئة العامة للأوقاف، لتنفيذ مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فوريا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 1 يناير الماضي، حصولها على إشعار ترسية مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فورياً مع الهيئة العامة للأوقاف.
وأضافت أن قيمة العقد 11.6% من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأشارت إلى أن مدة العقد 24 شهرا، متوقعة أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 1 يناير الماضي، حصولها على إشعار ترسية مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فورياً مع الهيئة العامة للأوقاف.
وأضافت أن قيمة العقد 11.6% من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأشارت إلى أن مدة العقد 24 شهرا، متوقعة أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.