شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» توقع عقدا مع «الأوقاف» لتنقيح بيانات الهيئة وتسجيلها فوريا والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأضافت أن قيمة العقد 11.6% من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.

وأشارت إلى أن مدة العقد 24 شهرا، متوقعة أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، عقدا مع الهيئة العامة للأوقاف، لتنفيذ مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فوريا.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 1 يناير الماضي، حصولها على إشعار ترسية مشروع تنقيح بيانات الأوقاف المحصورة من الجهات وتسجيلها فورياً مع الهيئة العامة للأوقاف.وأضافت أن قيمة العقد 11.6% من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.وأشارت إلى أن مدة العقد 24 شهرا، متوقعة أن يكون للأثر المالي انعكاس إيجابي على النتائج خلال النصف الأول من عام 2025.