شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ130 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الهدف من الاتفاقية: إصدار خطاب ضمان بنكي وفق العقد الموقع بين شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لغرض تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدة سكنية بمدينة ينبع الصناعية والذي بلغت قيمته 1.3 مليار ريال وأعلنته بتاريخ 03 يوليو 2024.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن مستحقات المشروع وسند لأمر.

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاتفاقية بقيمة 130 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 48 شهرا.وأضافت أن الهدف من الاتفاقية: إصدار خطاب ضمان بنكي وفق العقد الموقع بين شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لغرض تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدة سكنية بمدينة ينبع الصناعية والذي بلغت قيمته 1.3 مليار ريال وأعلنته بتاريخ 03 يوليو 2024.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن مستحقات المشروع وسند لأمر.