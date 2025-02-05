الاقتصاد

«سمو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ130 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سمو» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ130 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاتفاقية بقيمة 130 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 48 شهرا.
وأضافت أن الهدف من الاتفاقية: إصدار خطاب ضمان بنكي وفق العقد الموقع بين شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لغرض تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدة سكنية بمدينة ينبع الصناعية والذي بلغت قيمته 1.3 مليار ريال وأعلنته بتاريخ 03 يوليو 2024.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن مستحقات المشروع وسند لأمر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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