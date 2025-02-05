شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك العربي الوطني إلى 4.9 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني في 2024 بنسبة 21.9% إلى 4.9 مليار ريال، مقابل4.1 مليار ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، يعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي الأتعاب والعمولات، وصافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي دخل المتاجرة و توزيعات أرباح، مع انخفاض مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة و صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى.
وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، استهلاك وإطفاء، مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف متعلقة بالمباني، بالإضافة إلى الانخفاضات في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.
وقرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2024.
وقال البنك إن إجمالي المبلغ الموزع 1,296,750,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,995,000,000 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-08-10 الموافق 2025-02-09، وتاريخ التوزيع 1446-08-20 الموافق 2025-02-19.
وتجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2024.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، يعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي الأتعاب والعمولات، وصافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي دخل المتاجرة و توزيعات أرباح، مع انخفاض مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة و صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى.
وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، استهلاك وإطفاء، مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف متعلقة بالمباني، بالإضافة إلى الانخفاضات في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.
وقرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2024.
وقال البنك إن إجمالي المبلغ الموزع 1,296,750,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,995,000,000 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-08-10 الموافق 2025-02-09، وتاريخ التوزيع 1446-08-20 الموافق 2025-02-19.
وتجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2024.