شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية بمصر بنسبة 24% خلال 11شهرا من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن مبيعات "السيارات الأوروبية" قد تراجعت في السوق المصري خلال الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر 2024، وسجلت نسبة انخفاض قدرت بنحو 24% بعدما سجلت 7,134 سيارة مقابل 9,392 سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي 2023 .

وأضاف التقرير الصادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات عن شهر نوفمبر فقط ان ماركة "رينو أوسترال" قد تصدرت قائمة " السيارات الأوروبية " الأكثر مبيعا في السوق المصري خلال 11 شهر، حيث تقدر مبيعاتها بنحو 959 سيارة، ويليها في المركز الثاني رينو "تاليانت" والتي سجلت ما يصل إلى 84 سيارة.

ثم جاءت ماركة "أوبل جراند لاند" بواقع مبيعات نحو 610 سيارة وذلك منذ شهر يناير وحتى نوفمبر 2024، ويليها "بيجو 408" بعد أن حققت 591 سيارة مبيعًا .

وفي المركزين التاليين، ظهرت سيارات "سيتروين" حيث احتلت "C4X" بمبيعات 471 سيارة ويليها "رينو ميجان جراند كوبيه" بعدد 385 سيارة، ثم "أوبل موكا" بنحو 358 سيارة ، وتختتم القائمة بالسيارة "بيجو 3008" مسجلة ما يصل إلى 259 سيارة خلال الفترة منذ يناير وحتى نوفمبر 2024 .