شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى قطر عيار 18 بـ245.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاربعاء في قطر حيث سجل عيار 18 مبلغ 245.50 ريال، كما سجل عيار 24 سجل 327.25 ريال.

أسعار الذهب في قطر

عيار 24 سجل 327.25 ريال

عيار 22 سجل 300 ريال

عيار 21 سجل 286.50 ريال

عيار 18 سجل 245.50 ريال

عيار 14 سجل 191 ريالا

عيار 12 سجل 163.75 ريال

الاونصة10180.00 ريال

الجنيه الذهب2291 ريالا

الأونصة بالدولار2796.73 دولار



ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.



