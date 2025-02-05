شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.37 للبيع فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 5-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار فى بدايه التعاملات اليوم الاربعاء 5--2-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى ،مسجلا فى البنك المركزي 50.24 جنيه للشراء، و50.37 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء

50.36 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.31 جنيه للشراء.

50.41 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء

50.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.33 جنيه للشراء 50.42 جنيه للبيع

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