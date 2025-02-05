شكرا لقرائتكم خبر عن حقق قفزة بـ49% بنهاية 2024.. ماذا حدث لأسعار الغاز بالسوق الأوروبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول الربع الرابع من عام 2024 استمرت الأسعار في اتجاه الصعود مقارنة بالربع السابق له الربع الثالث على إثر تنامي المخاوف من تداعيات توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى النمسا، بعد قرار شركة OMV الامتناع عن تسديد مشتريات الغاز إلى شركة Gazprom على إثر النزاعات القانونية بين الجانبين كما عزز من صعود الأسعار موجة الطقس البارد التي اجتاحت القارة الأوروبية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أنه في السوق الأوروبي، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي حسب مركز TTF في هولندا خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 11.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع السابق له زيادة بنسبة 17.9%)، وذلك بعد قرار شركة Gazprom الروسية إيقاف ضخ الغاز إلى النمسا بموجب العقد طويل المدة المبرم بينها وبين شركة OMV النمساوية، بعد قيام الأخيرة بالإعلان عن عدم تسديدها لمشتريات الغاز الروسي بداية من منتصف نوفمبر الماضي.

وتابع التقرير ،استمرت الأسعار في الصعود خلال شهر ديسمبر بسبب تنامي المخاوف من التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والتي بموجبها كانت Gazprom تقوم بضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار TTF لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري لتسجل 14.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية شهر ديسمبر 2024، واستمرت في الارتفاع لتسجل 15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم الأول من عام 2025 بعد التوقف الفعلي الإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا والتي كانت تقدر بنحو 15 مليار متر مكعب السنة.

وإجمالاً على مدار عام 2024 ، فقد حققت أسعار الغاز الأوروبية قفزة بلغت 49% بنهاية العام مقارنة بأسعار بداية العام، لكنها ظلت أقل من متوسط أسعار عام 2023.