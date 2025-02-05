شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 يناير 2025.. توقعات أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سوق الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر، حيث سجل عيار 24 أعلى مستوى له عند 4548 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالى 3980 جنيهًا للجرام.



وجاءت أسعار الذهب للأعيرة الأقل كالتالي، عيار 18 سجل 3411 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 2953 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 31840 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 يناير 2025 في مصر

عيار 24 الآن 4548 جنيهًا للجرام.

عيار 21 يسجل 3980 جنيهًا للجرام.



عيار 18يسجل 3411 جنيهًا للجرام.

عيار 14 بلغ 2953 جنيهًا للجرام

شعبة الذهب

وفقًا شعبة المعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، فإن هذا الارتفاع يأتي نتيجة زيادة سعر الأونصة العالمية للذهب، والتي تجاوزت 2800 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تأثير التقلبات في سعر الدولار على الأسعار المحلية.

وأشارت الشعبة، إلي أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية".

وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة لحفظ القيمة في أوقات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي".