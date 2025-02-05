الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى السعودية عيار18 بـ253 ريال

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى السعودية عيار18 بـ253 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام شقويري

الأربعاء، 05 فبراير 2025 07:00 ص

تشهد أسعار الذهب فى السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 21 مبلغ   295 ريال

  سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24  سجل 337.25 ريال
عيار 22 سجل 309 ريالات
عيار 21 سجل 295 ريالا
عيار 18 سجل 253 ريالا
عيار 14 سجل 196.75 ريال
عيار 12 سجل 168.50 ريال الاونصة10487.75 ريال
الجنيه الذهب2360.25 ريال
الأونصة بالدولار2796.73 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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