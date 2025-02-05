شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد زيارة متحف قصر المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يُعد قصر الأمير محمد علي أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، فهو مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث.

‎وذكرت وزارة السياحة والآثار أن فكرة تحويل القصر إلى متحف بدأت بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. وتم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

‎شيد قصر الأمير محمد علي توفيق نجل الخديوي محمد توفيق في الفترة ما بين عامي 1900 و1929، حيث بدأ في بناء سراي الإقامة، ثم سراي للاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عدد من الأشجار النادرة والنباتات التي قام الأمير بجمعها من مختلف دول العالم، كالصبار والتين الهندي والنخيل الملكي ذي الجذوع البيضاء والبامبو والفيكاس.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصريين: 20 جنيها.

للطالب المصري: 5 جنيهات.

للأجنبى: 220 جنيها.

للطالب الأجنبى: 110 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.