شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مشروعا حصيلة جولات "اقتصادية قناة السويس" خلال 6 أشهر توفر 1600 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

أدت الجولات الترويجية التي أجرتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى استقطاب عدد جديد من المشروعات الاستثمارية حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025.

واستطاعت الهيئة أن تستقطب نحو 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة باستثمارات إجمالية بلغت 1.755 مليار دولار، تتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، موزعة تلك المشروعات ما بين 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، بالإضافة إلى 12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة القائمة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأظهرت نتائج الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، بأنها حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5.2 مليارات جنيه، فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.