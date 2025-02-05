شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجل الجنيه الذهب أعلى مستوى له عند 31840 جنيه مصرى. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة العالمية للذهب، والتي تجاوزت 2800 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تأثير التقلبات في سعر الدولار على الأسعار المحلية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يناير 2025:



عيار 24: 4548 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 3980 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3411 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2953 جنيهًا للجرام.

تحليل أسعار الذهب

أوضح الخبراء أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. كما أن ارتفاع سعر الأونصة العالمية للذهب، والذي تجاوز 2800 دولار، كان له تأثير مباشر على الأسعار المحلية.

تصريحات الخبراء

علق أحد الخبراء في سوق الذهب قائلًا: "الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية".

وأضاف: "من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة لحفظ القيمة في أوقات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي".