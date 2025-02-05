شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: توقيع عقود تنفيذ مشروع حبيبات الكلور خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، انه سيتم توقيع عقود. تنفيذ مشروع حبيبات الكلور خلال أيام ، حيث جاري الترسية علي المقاول للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري وتوقيع العقود بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات والقطاع الخاص .

وحول الشراكة مع القطاع الخاص كشفت الشركة إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع شركتي قطاع خاص لإنشاء شركة جديدة برأس مال مرخص به مليار جنيه ورأس مال مصدر يقدر بـ600 مليون جنيه.

وكشفت أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ مشروع حبيبات الكلور، لافتة أن هيكل الملكية المقترح للشركة الجديدة سيتوزع على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 12%، ومصر لصناعة الكمياويات بنسبة 12%، وشركة كوكورد للهندسة والمقاولات بنسبة 38%، وشركة كادينس للطاقة والإنشاءات الهندسية بنسبة 38 ، حيث نوهت إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل المشروع.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وافقت من حيث المبدأ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، وبحسب بيان سابق للشركة، تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.3 مليار جنيه

و يُعتبر الكلور من المواد الكيميائية الأساسية التي تستخدم في العديد من الصناعات الحيوية مثل معالجة المياه، والصناعات الدوائية، والمنظفات، والبتروكيماويات. ونظرًا لأهمية الكلور في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، فإن زيادة القدرة الإنتاجية المحلية لهذه المادة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووفق المصادر شركة مصر لصناعة الكيماويات ، يعد مشروع حبيبات الكلور في شركة مصر لصناعة الكيماويات من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الحيوية، والتي تُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية الهامة. ويتضمن المشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج حبيبات الكلور ذات الجودة العالية وفقًا للمعايير العالمية.

وفق المصادر قبل تنفيذ هذا المشروع، كانت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد حبيبات الكلور من الخارج لتلبية احتياجات الصناعات المحلية. هذا المشروع سيعمل على تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي توفير العملة الصعبة. حيث سيسهم في توفير الكلور المحلي بأسعار تنافسية، مما يساعد في استقرار السوق ويقلل من تكلفة المواد الخام التي تدخل في صناعات متعددة ويوفر نحو 59 مليون دولار واردات من الخارج .

كما يمثل المشروع إضافة قوية إلى القدرة الإنتاجية المحلية، ويعزز من استقلالية مصر في صناعة المواد الكيميائية. من خلال زيادة الإنتاج المحلي، يمكن تقليل الضغط على الأسواق العالمية وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة مع دعم الاقتصاد المصري:* من خلال تقليل الاعتماد على استيراد حبيبات الكلور، سيساهم المشروع في خفض العجز التجاري وتقوية الاقتصاد المصري.

وتتنوع استخداماتها بشكل واسع نظرًا لخواصها الكيميائية المتميزة. ومن أهم استخدامات حبيبات الكلور:

1. معالجة المياه:

يُستخدم الكلور بشكل رئيسي في معالجة المياه وتنقيتها، حيث يعمل على قتل البكتيريا والفيروسات الضارة. كما يُستخدم في تطهير مياه الشرب والصرف الصحي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان صحة المواطنين في مصر.

2. الصناعات الدوائية: يدخل الكلور في صناعة بعض الأدوية والمطهرات الطبية، كما يُستخدم في تعقيم الأدوات الطبية والمعدات. وبذلك، يعد الكلور من المواد الضرورية في قطاع الرعاية الصحية.

3. صناعة البلاستيك: يُستخدم الكلور في تصنيع مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية، مثل البولي فينيل كلورايد (PVC)، الذي يُستخدم في العديد من المنتجات مثل الأنابيب، الأسلاك الكهربائية، والأغطية.

4. صناعة المنظفات: يدخل الكلور في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية، حيث يُستخدم كمادة مطهرة وموفرة للأمان في التخلص من الجراثيم والروائح.

5. الصناعات البتروكيماوية: يستخدم الكلور في تصنيع مجموعة من المواد الكيميائية الأساسية التي تدخل في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في صناعة النفط والغاز.

6. النسيج والجلود: يُستخدم الكلور في بعض العمليات الصناعية مثل تبييض الأنسجة، حيث يسهم في تحسين جودة الأقمشة والمنسوجات. كما يُستخدم في معالجة الجلود.

7. الأسمدة والمبيدات الحشرية: يدخل الكلور في تصنيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، مما يساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي والحفاظ على المحاصيل من الآفات الزراعية.