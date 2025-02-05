شكرا لقرائتكم خبر عن "معارك" ترامب الاقتصادية ترفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

تراجع مؤشر الدولار

تراجع عدد الوظائف الشاغرة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل المخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على الواردات الأمريكية من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.ورغم تأجيل الرئيس ترامب لفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر، فقد فرض رسومًا بنسبة 10% على الواردات من الصين التي ردت بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15% على مجموعة كبيرة من المنتجات الأمريكية.في سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار بنحو 1% إلى 94ر107 نقطة.وارتفع سعر الذهب بمقدار 40ر19% أي بنسبة 68ر0% إلى 30ر2853 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.وارتفع سعر الفضة بمقدار 496ر0% أي بنسبة 53ر1% إلى 888ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0600ر0 أي بنسبة 4ر1% إلى 3655ر4 دولار للرطل.أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال ديسمبر الماضي إلى 6ر7 مليون وظيفة مقابل 2ر8 مليون وظيفة خلال نوفمبر وفقًا للبيانات المعدلة.في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 8 ملايين وظيفة، مقابل 1ر8 مليون وظيفة في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة.