شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقارى تمنح 9430 عميلا تمويلات بقيمة 22.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 9430 عقدًا بقيمة 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 مقابل 4477 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 110.6% في عدد العقود، 160.6% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 3.428 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 مقارنة مع 1.335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 156.8%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 32.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بمبلغ 21.1 مليار جنيه في نوفمبر عام 2023.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أن شركات التمويل العقاري وقعت 56 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 31 مليون جنيه، و134 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 33 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 9240 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 مقارنة مع 4401 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 1577 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 بقيمة 102.1 مليار جنيه مقابل 1818 عقدًا بقيمة 103.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 13.3% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 1% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 31.9 مليار جنيه لعدد 700 شركة محيلة في نهاية نوفمبر عام 2024 مقابل 17.9 مليار جنيه لعدد 603 عملاء خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 77.9% في حجم الأرصدة، و16.1% في عدد الشركات.