شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا والسعر مستقر نسبيا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العال سليمة عضو الاتحاد العام للغرفة التجارية، نائب أول رئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك قفزة في أسعار الذهب وهي زيادات عالمية ولكن في استقرار نسبي في سعر السوق في مصر ولكن في مصر يحدث عكس ما يحدث في العالم.

وأوضح عبد العال سليمة، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، أن العالم الان يتجه لشراء الذهب كحفظ لقيمة المال بينما في مصر تزداد نسب البيع، قائلا: "طالما الذهب يزيد عالميا نوجه الناس متبعش الذهب والسيولة موجودة في كل وقت ".

وتابع: "زيادة المعدن الاصفر عالمية وننصح دائما المواطنين بعدم البيع إلا في حالة الحاجة الشديدة والسعر زاد النهاردة حوالي 50 جنيه واحنا حاليا بنبيع بره وبنصدر الذهب الخام من خلال شركات"، مؤكدا أن الاقبال على شراء الذهب في ارتفاع بالخارج بينما في مصر تزداد نسب البيع داخليا.