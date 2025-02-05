شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام فى مصر بعد صعود سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار سبائك الذهب، حيث وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام إلى 4715 جنيهًا بالمصنعية، وهو أعلى مستوى له في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار التقلبات العالمية التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة، خاصة مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا وتأثير العوامل الاقتصادية الدولية على أسعار الذهب محليًا.

ووفقًا لتقارير صادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.



كما أشارت التقارير إلى أن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام شهد زيادة بنحو 367 جنيهًا مقارنة بأسعار الأيام السابقة، حيث كان سعرها حوالي 4348 جنيهًا في الثلث الأخير من يناير 2025.