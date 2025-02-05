شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-2-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للزيوت والصابون، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبريميم هيلثكير جروب، وجولدن تكس للأصواف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 3.99%، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 51.9 مليون جنيه، 320.9 ألف جنيه، 12.6 مليون جنيه، 563.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 65.3 مليون جنيه، 562.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.321 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.78%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.78%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.078 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.43%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.94%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 42.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 4.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.