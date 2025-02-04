إنجاز 35% من البنية التحتية لمشروع تطوير الدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استكملت شركة «الدرعية»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، 35 في المائة من البنية التحتية ضمن خطة تطويرها الرئيسية، لتحويل 14 كيلومتراً مربعاً إلى واحدة من أبرز الوجهات في المنطقة، بتكلفة تبلغ 63.2 مليار دولار.

هذا ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» رئيس قطاع التسويق في «الدرعية»، كيران هاسلم، الأربعاء، على هامش «منتدى قادة التجزئة العالمي 2025»، المقام في الرياض.

وقال هاسلم إن قطاع التجزئة يُشكّل 5 في المائة من إجمالي المساحة التي تعمل الشركة على تطويرها والبالغة 14 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يُمثلّ 566 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتجارة والمكاتب.

وأكد هاسلم أن قطاع التجزئة من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق أهداف المشروع، نظراً لدورها في جذب الزوّار وتعزيز الأنشطة التجارية التي تدعم المجالات الأخرى، مثل التعليم والرعاية الصحية والفنون.

وتأسست شركة «الدرعية» في عام 2022، بوصفها إحدى الشركات التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بهدف تطوير مشروع الدرعية، وتحويل المنطقة إلى وجهة ثقافية عالمية.

ويشمل المشروع إعادة تطوير حي الطريف التاريخي، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي للـ«يونيسكو»، إلى جانب إنشاء مجمع تجاري «الدرعية سكوير»، الذي يضم أكثر من 460 علامة تجارية عالمية.

وعند اكتمال المشروع، ستصبح الدرعية وجهة رائدة في المملكة للعيش والإقامة والعمل والتسوق والتعلم والاندماج بالإرث الأصيل والثقافة الغنية للمملكة.

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