شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الهدوء.. وول ستريت تتجاوز تداعيات الحرب التجارية لترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد الهدوء إلى سوق الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التقلبات الحادة التي سجلتها أمس بسبب المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مؤشرات السوق إلى الارتفاع اليوم، في أعقاب إعلان شركة بلانتاير تكنولوجيز تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي مستفيدة من ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6ر0% في تعاملات الصباح ببورصة وول ستريت، بعد يوم من التقلبات الحادة بسبب المخاوف من أن يؤدي مضي الرئيس ترامب قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، وخاصة من كندا والمكسيك والصين إلى حرب تجارية تضر بالاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي.

ارتفاع داو جونز الصناعي

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 25 نقطة أي بنسبة 1ر0% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر1%.



آمال تراجع ترامب

ووافق الرئيس ترامب أمس على تأجيل تطبيق رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك لمدة شهر، وهو ما عزز آمال وول ستريت في أن يكون حديث ترامب الصارم عن الرسوم الجمركية مجرد كلام.

تأمل أسواق المال أن يكون تلويح ترامب بالرسوم مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب من خلال المفاوضات مع الشركاء التجاريين وليس سياسة طويل الأجل.

وتستند هذه الآمال جزئيًا على اعتقاد المتداولين بأنه من المرجح أن يتراجع ترامب عن قرارات الرسوم بسبب الضرر الذي قد تتكبده وول ستريت إذا حدثت حرب تجارية طويلة الأمد في أسوأ الأحوال.

وأشار ترامب في الماضي إلى سوق الأسهم كمقياس حقيقي على مدى شعبيته.