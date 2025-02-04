شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بعد غلق التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.